Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
08.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.

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Kaynak: AA

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