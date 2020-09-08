Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA