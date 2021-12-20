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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.


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