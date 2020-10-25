Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

25.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya İl Kongresi'ne ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan itibaren yol güzergahında bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için uzun süre bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol güzergahı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla otobüsü durdurup sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. - MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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