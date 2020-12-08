Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı