Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

08.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:31
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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