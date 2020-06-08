Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "M4 güzergahında zaman zaman sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "M4 güzergahında zaman zaman sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "M4 yolu dediğimiz güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
08.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "M4 yolu dediğimiz güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Hepsinden öte özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Hedefimiz ilk etapta 20 bin planlamıştık ama belki 50 bine çıkartacağız. Bu konuda yani 50 bini yakalarsak bu İdlibliye bir rahatlama verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 ve S-400 bağlamında bir görüşmenin gündeme gelmediğini belirterek, "Çalışma grupları oluşturduk. Şu anda Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmede de bunları oluşturduk. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, İstihbarat ve bunun yanında özel danışmanlarımız bu çalışmayı yapacaklar" dedi.

İdlib ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Şu an itibariyle bu M4 yolu dediğimiz bu güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibariyle de gidiyor. 200 bin civarında İdlibli geri döndü. Hepsinden öte özellikle de kuzeyde bizim briket evler yapıyoruz, briket konutlar. Şu anda bu konutlarda AFAD, Kızılay ve bunun yanında STK'larımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hedefimiz ilk etapta 20 bin planlamıştık ama belki 50 bine çıkartacağız. Bu konuda yani 50 bini yakalarsak bu İdlibliye bir rahatlama verecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonrası George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "George Floyd'un Amerika'da insanlık dışı bir müdahale sonucu hayatını kaybetmesi üzüntü verici bir olaydır. Bunları Trump'a söyledim. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. Orada polisin adeta gırtlağına basarak ona 'nefes alamıyorum' çığlıklarını attırtan olay sıradan bir olay değil. Maalesef günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere bazen mültecilere yönelik uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk, din, renk, dil ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz. ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde siyahilere ve mültecilere karşı olan tavır herkesin malumudur. Sayın Obama ile bizim çok iyi günlerimiz oldu ama Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere dönük ne gibi adımlar attı. Bu kültürel birikim ve insana bakış ile ilgili olan konudaki tavırlar çok çok önemli. Bu gelişmeleri gördüğümüz zaman bunlarda vicdan yok bu nasıl bir tavırdır nasıl insanlara bu şekilde yaklaşılır. George Floyd'un öldürülmesi üzerine Amerika'daki protestoların büyümesi ve farklı ülkelere yayılması bu ırkçılık karşıtı protestolar ile meydana gelmiştir ve bu şekilde de devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca 'Ooo' dedi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Halife Hafter Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "M4 güzergahında zaman zaman sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 23:40:35. #1.15#
title