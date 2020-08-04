Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü
04.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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