Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lider ülke Türkiye idealimize uygun şekilde eğitim öğretim alt yapımızı tamamen yeniledik"
23.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:28
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı