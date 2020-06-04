Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü Son dakika haberi... Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es Serrac'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Serrac ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz...

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es Serrac'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Serrac ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es Serrac ile görüştü. Beştepe Millet Külliyesi'ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Kaynak: AA