Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim,...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim,...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim,...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim,... - Haberler
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