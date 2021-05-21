Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim,...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir.