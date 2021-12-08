Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için...
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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