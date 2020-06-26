Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Erdoğan, Çelikel'i arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Çelikel'i telefonla arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hediye ettiği koyunların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, "Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur. Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" dedi.

Erdoğan, görüştüğü Ali Rıza Çelikel'in eşine, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın" diye konuştu. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA