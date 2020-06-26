Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi
26.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:58
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Erdoğan, Çelikel'i arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Çelikel'i telefonla arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hediye ettiği koyunların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, "Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur. Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" dedi.

Erdoğan, görüştüğü Ali Rıza Çelikel'in eşine, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın" diye konuştu. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

 


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 00:22:13. #1.15#
title