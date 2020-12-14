Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır"

14.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:56

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (10)

Erdoğan: "(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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