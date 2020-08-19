Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır." Kaynak: AA