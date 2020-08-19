Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.
19.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."
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Kaynak: AA