Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün... Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (7 son) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü." Kaynak: AA