Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz."
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun