Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz."

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz.'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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