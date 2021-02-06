Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk"

06.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:59

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programına katılarak konuşma yaptı. (2)

Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk."

Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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