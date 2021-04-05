Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görülmesi gerçekleştirerek, kendisini tebrik etti.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görülmesi gerçekleştirerek, kendisini tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani'ye Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk Toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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