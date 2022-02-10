Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlattı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son iki günde yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son iki günde yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son iki gündür yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Politika