Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
03.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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