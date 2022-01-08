Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Alandaki vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadın ve yakınıyla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trene binişi

Trenin hareket etmesi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti. (3)