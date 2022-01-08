Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti

AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Alandaki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadın ve yakınıyla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trene binişi Trenin hareket etmesi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı...

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Alandaki vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadın ve yakınıyla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trene binişi

Trenin hareket etmesi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri

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