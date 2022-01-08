Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Karaman'a gitti
AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Alandaki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadın ve yakınıyla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trene binişi Trenin hareket etmesi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı...
KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Alandaki vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadın ve yakınıyla sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trene binişi
Trenin hareket etmesi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti. (3)