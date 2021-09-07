Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşını resmi törenle karşıladı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshilombo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Tshilombo, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerindeki bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Tshilombo, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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