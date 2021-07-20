Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle." dedi.

Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'ndeki toplu açılış ve temel atma töreninde, ulaşım projelerine büyük önem veren, bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karayolu Master Programı kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik anayol yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda dört yol yapım projesiyle birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi, başkent Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak."

Video konferans yönetimiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'a bağlanan Erdoğan, iki bakandan hizmete açılacak Lefkoşa Kuzey Çevre Yoluyla ilgili bilgiler aldı.

Yolun çevresinin yemyeşil olmasını istediğini dile getiren Erdoğan, kasım ayı itibarıyla yolun çevresinin ağaçlandırılması talimatını verdi.

"Veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor"

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, yazılımımız, donanımımız ve altyapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performansı sergiliyoruz. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik iş birliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener'e video konferans yönetimiyle bağlanan Erdoğan, Kamu Veri Merkezi'nin temelinin atılması talimatını verdi.

Temel atma işleminin ardından Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım