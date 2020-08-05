Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüşüyor Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Erdoğan ile Tatar'ın görüşmesi sürüyor. (İHA) Kaynak: İHA