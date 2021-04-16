Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC) Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil"
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan