Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Kaynak: İHA