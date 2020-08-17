Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
17.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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Kaynak: İHA