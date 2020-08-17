Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA