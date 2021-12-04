Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki açıklaması) Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki açıklaması) Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki açıklaması) Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki açıklaması) Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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