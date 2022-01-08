Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı" - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

AA - Son Dakika Haberleri

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