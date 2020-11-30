Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir"

30.11.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:55

Son dakika haber... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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