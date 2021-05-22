Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.'
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.'
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır."

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." - Haberler
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