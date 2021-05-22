Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel