Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan