Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.