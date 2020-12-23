Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek...

23.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:44
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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