Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.