Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek...
23.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:44
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz