Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

06.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:44
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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