Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."
06.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:44
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak