Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.