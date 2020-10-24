Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirildiği bir yerdir"
24.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:21
Son dakika gündem haberine göre Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey