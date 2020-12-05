Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye...

05.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:46
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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