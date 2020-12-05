Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye...
05.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:46
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük