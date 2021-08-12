Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız"
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu