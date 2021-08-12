Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" - Haberler
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