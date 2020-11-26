Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

26.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:17
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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