Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir" -"Türkiye gerisinde kesintisiz 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip dünyadaki nadir ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir"

- "Türkiye gerisinde kesintisiz 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip dünyadaki nadir ülkelerden biridir. Gücünü sömürgecilikten ve aç gözlülükten alan ülkelerle aynı yöntemi kullanamaz"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclisimizin de kendi alanına yönelmesine imkan sağlamıştır"

-"Eski alışkınlıklarla yeni bir sistemi yürütmenin zorluklarını her alanda yaşıyoruz. Çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye bu konuda da inşallah dünyaya örnek olacak başarılara imza atacaktır"

-"Dünyanın her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var. Tüm insanların huzura ihtiyacı var. Kaynakların dünyanın adaletli bir şekilde dağılama ihtiyacı vardır. Dünyanın tüm güzelliklerinin korunmasına ihtiyacı vardır"

-"Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir"

-"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum"

-"Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir"

-"Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın"

-"Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar"

ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı