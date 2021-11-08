Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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