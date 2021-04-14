Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz."

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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