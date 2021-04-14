Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz."

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi) Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.