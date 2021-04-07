Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı.