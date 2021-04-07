Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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