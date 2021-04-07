Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı