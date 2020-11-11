Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."

11.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:32
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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