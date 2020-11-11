Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."
11.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:32
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici