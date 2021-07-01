Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir."
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü