Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül...
Son dakika gündem haberi: 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans'...
13.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:20
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz."
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Kaynak: AA