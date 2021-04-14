Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, terbiyesizliktir"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, terbiyesizliktir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, terbiyesizliktir'

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Buluşmaları kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin skandal sözlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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