Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
15.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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