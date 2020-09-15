Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. (İHA) Kaynak: İHA