Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
15.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA