Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞTÜ
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Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

15.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:14
Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika gündem haberi: Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın  AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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