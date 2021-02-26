Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da...
26.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel