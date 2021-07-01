Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir" -"Şiddet önleme ve izleme merkezleri yani ŞÖNİM'lerin kurulması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir"

-"Şiddet önleme ve izleme merkezleri yani ŞÖNİM'lerin kurulması... 81 ilimizin her birinde kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici katkıları olduğuna inanıyorum"

-"Kadınların sahip oldukları haklarını kullanabilmesi için nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz"

-"Şiddeti bir davranış olarak öğrenen çocukların yarının şiddet faili olarak ortaya çıkma ihtimali artıyor. Şiddet, depresyonun, suç oranlarının ve huzursuzluğun artmasına yol açıyor. Kadına yönelik şiddeti siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ele almamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet tüm ülkelerin sorunudur. Yasal düzenlemeler, önleme, koruma ve kovuşturma alanlarında ihtisaslaşma ile aşmaya çalışıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi) "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek... - Haberler
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